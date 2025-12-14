Bloccato dal Covid si inventa un nuovo lavoro L’illuminazione? Guardando la gente nei parchi Oggi vivo di questo

Durante la pandemia di Covid, molte persone hanno dovuto reinventarsi per far fronte alle nuove sfide lavorative. Tra queste, c’è chi ha trovato un modo originale per trasformare il tempo e le restrizioni in un'opportunità, scoprendo una nuova passione che oggi rappresenta la sua fonte di reddito.

Quando la pandemia da Covid stravolgeva le nostre vite, specie sotto il versante lavorativo, le conseguenze sono state di ogni sorta, tra chi si è visto costretto ad abbassare la saracinesca e chi, all'opposto, ha raddoppiato il fatturato. Ma ci sono stati anche parecchi professionisti che hanno dovuto reinventarsi. Era fine febbraio del 2021, eravamo in piena era covid, la sera c'era il coprifuoco ed ogni domenica mattina alle 6 in punto, insieme ad un gruppo di amici, ci incontravamo al Circo Massimo per fare 10km di corsa e vedere l'alba in una Roma deserta.

