Il cuore da trapiantare era inglobato in un blocco di ghiaccio L' errore che ha danneggiato l' organo

Il cuore destinato al trapianto si è danneggiato perché è stato conservato in modo sbagliato. Durante l’operazione, i medici hanno trovato il cuore completamente immerso in un blocco di ghiaccio e hanno fatto fatica a estrarlo dal contenitore termico. Questa situazione ha aumentato il rischio di danni all’organo, compromettendo la possibilità di utilizzarlo. Il problema nasce dall’errata conservazione, che ha impedito un’estrazione sicura e tempestiva. Ora si valuta se il cuore possa ancora essere riutilizzato per un nuovo intervento.

«All'apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio». Il freddo linguaggio burocratico dell'audit interno dell'azienda ospedaliera Monaldi certifica l'incredibile errore che ha danneggiato un cuore che avrebbe potuto salvare un bambino che ora lotta legato a un esilo filo per la sopravvivenza.