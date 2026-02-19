Era inglobato in un blocco di ghiaccio la cronaca di un disastro nella relazione inviato al ministero sul caso del cuore bruciato

Una relazione inviata al ministero descrive come il cuore “bruciato” fosse completamente immerso in un blocco di ghiaccio. Durante un intervento di recupero, gli operatori hanno trovato il secchiello intrappolato in un contenitore termico, difficile da aprire. La presenza di ghiaccio compatto ha rallentato le operazioni e complicato l’estrazione. Si cerca di capire come il cuore sia stato conservato in quelle condizioni estreme. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione del materiale e sulle procedure adottate.

"All'apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio". Bastano solo queste poche righe della relazione dei medici dell' ospedale Monaldi di Napoli, inviata dal ministero della Salute, per capire quale è stata la catastrofe medica che si è dispiegata in quella sala operatoria sul cui lettino c'era il corpicino del bimbo di 2 anni e 4 mesi, ora in fin di vita. La relazione – riportata da Repubblica – è di fatto la cronaca di un disastro medico e comunicativo. Questo perché il primario di cardiochirurgia, Guido Oppido, all'apertura del box (come riportato dal fattoQuotidiano) aveva già rimosso il cuore malato del bambino, affetto da una cardiomiopatia dilatativa che però gli permetteva di avere una vita "quasi" normale.