Lo spietato countdown del cuore da trapiantare | 4 ore di autonomia Il cardiochirurgo | Quando arriva l’organo il paziente è già senza il suo

Un cuore pronto per il trapianto deve arrivare entro quattro ore dalla rimozione. Il medico spiega: “Quando l’organo arriva, il paziente è già senza il suo”. La procedura richiede precisione e coordinazione tra tutti gli operatori, perché ogni minuto conta. Il cuore, infatti, è fragile e il tempo di autonomia è strettissimo. Il trapianto si svolge in condizioni molto delicate, e ogni errore potrebbe compromettere tutto. La sfida più grande resta il rispetto dei tempi per salvare la vita del paziente.

" Il trapianto di cuore è un percorso estremamente complesso e delicato che coinvolge un numero enorme di persone, ognuna delle quali deve fare la sua parte, esattamente come prevedono i protocolli, né di più né di meno". Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino, descrive una realtà in cui attenzione e precisione non sono un obiettivo, ma requisiti minimi. Eppure, nel recente caso dell'Ospedale Monaldi di Napoli, qualcosa in questo ingranaggio si è inceppato in una delle fasi più critiche: quella della conservazione dell'organo donato prima che possa tornare a battere nel petto del ricevente.

