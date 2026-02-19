La Juventus affronta una settimana cruciale che potrebbe decidere il suo futuro. Tra le partite di Como, Galatasaray e Roma, i risultati decideranno se la squadra riuscirà a risollevarsi o affonderà definitivamente. La squadra ha bisogno di punti e di una svolta immediata per evitare una crisi ancora più grave. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa, sperando in un segnale positivo. Nove giorni che si preannunciano determinanti per il cammino della stagione. La partita di domenica rappresenta il primo passo di questa difficile corsa.

La Juventus si appresta a vivere la settimana più drammatica della sua gestione recente, un crinale temporale di nove giorni che stabilirà il confine tra la sopravvivenza sportiva e il fallimento totale. Sabato 21 febbraio, alle ore 15:00, l’Allianz Stadium sarà il teatro di uno scontro diretto dalle implicazioni pesantissime contro il Como di Cesc Fàbregas. Con i lariani distanti appena quattro lunghezze, la compagine di Luciano Spalletti non gioca solo per i tre punti, ma per l’integrità di un progetto tecnico scosso dalle fondamenta dopo i rovesci contro Inter e Galatasaray. Il morale è ai minimi storici e la condizione atletica appare precaria, lasciando al tecnico di Certaldo il compito titanico di ricostruire una identità vincente in appena settantadue ore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il crocevia della Juventus: nove giorni per evitare il naufragio tra Como, Galatasaray e Roma

