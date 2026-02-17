Galatasaray-Juventus | McKennie falso nove per Spalletti

La Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray al Rams Park in una partita decisiva per i playoff di Champions League, dopo le tensioni del derby che hanno acceso il clima tra le due squadre. Questa sera, Spalletti ha deciso di schierare Weston McKennie come falso nove, una mossa che punta a sorprendere i turchi e a cambiare ritmo alla manovra offensiva. La sfida si gioca in un ambiente caldo, con i tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre e con l’attenzione rivolta soprattutto alla strategia adottata dall’allenatore bianconero.

La Juventus di Luciano Spalletti scende nell’arena del Rams Park per l’andata dei playoff di Champions League, sfidando il Galatasaray in un clima reso rovente dalle polemiche post-derby. Con il calcio d’inizio fissato per le 18:45, il tecnico bianconero scioglie le riserve sull’attacco: in assenza di Vlahovic, Milik e David, sarà Weston McKennie ad agire da falso nove, supportato dalla fantasia di Yildiz e Conceicao. La missione è chiara: espugnare Istanbul per blindare la qualificazione in vista del ritorno a Torino, cercando di neutralizzare lo spauracchio Victor Osimhen, già a quota 15 reti stagionali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Galatasaray-Juventus: McKennie falso nove per Spalletti Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo?La Juventus sorprende tutti con una scelta insolita contro l’Inter. Juve, allarme rientrato per McKennie: pronto il piano “falso nove” per l’InterLa Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Galatasaray: Le scelte di Spalletti senza David | 2FRIENDS Ep. 6 ft. @camillodemichelis Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti; Spalletti tra orgoglio e pretattica: Orgoglioso della Juve di Milano. McKennie falso 9? È l'ora di aiutarlo; Spalletti punta il Galatasaray e richiama Chivu, 'frasi inaccettabili'; Spalletti attacca Chivu e accende Galatasaray-Juve: Frasi inaccettabili, orgoglioso dei miei ragazzi. Juventus senza David: McKennie falso 9 contro il Galatasaray. Spalletti: «Nessun dubbio sulla nostra reazione»Juventus senza David: McKennie falso 9 contro il Galatasaray. Spalletti: «Nessun dubbio sulla nostra reazione» Senza Jonathan David e con una stagione che passa da Istanbul, la ... tuttojuve.com Juventus, McKennie cambia ruolo: altra svolta fantacalcioQuale sarà il ruolo di McKennie in vista della sfida d'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray e quale ... fantamaster.it Galatasaray ve Juventus'un muhtemel 11'leri (Di Marzio) x.com Pronostico secco: come finisce Galatasaray-Juventus stasera facebook