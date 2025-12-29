La strage di Capodanno a piazzale Dateo | il killer mai trovato i nove morti in nove giorni il giallo della Porsche e le minacce al telefono

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte di Capodanno del 1999, in piazzale Dateo a Milano, si verificò una serie di eventi tragici che causarono la morte di tre persone. In seguito, si parlarono di un killer mai identificato, di una Porsche coinvolta nel mistero e di minacce telefoniche. Nove giorni di indagini e un enigma irrisolto hanno segnato quella vicenda, che rimane ancora oggi senza colpevoli.

Una strage rimasta senza colpevoli, a due passi dal centro di Milano. Era la notte di Capodanno del 1999 quando tre persone trovarono la morte in piazzale Dateo: si chiamavano Pierfranco Talgati,. 🔗 Leggi su Leggo.it

la strage di capodanno a piazzale dateo il killer mai trovato i nove morti in nove giorni il giallo della porsche e le minacce al telefono

© Leggo.it - La strage di Capodanno a piazzale Dateo: il killer mai trovato, i nove morti in nove giorni, il giallo della Porsche e le minacce al telefono

Leggi anche: Sparatoria alla Brown University, due studenti morti e nove feriti gravi. Caccia al killer in fuga: le scene di terrore nel campus – I video

Leggi anche: Strage di alpinisti in Nepal: nove morti, cinque sono italiani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.