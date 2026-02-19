Il contributo italiano più il dazio Ue sulle spedizioni sotto i 150 euro La somma mette a rischio l' Unione doganale

Il governo italiano ha deciso di applicare un contributo e un dazio europeo sulle spedizioni inferiori a 150 euro, creando tensioni tra Italia e Unione Europea. Questa misura mira a recuperare entrate, ma rischia di ostacolare il commercio online e di frammentare l’unità doganale. Un esempio concreto è il pacco da due euro inviato da un negozio online italiano, che ora potrebbe essere soggetto a costi aggiuntivi. La decisione suscita preoccupazioni su come questa politica influenzerà i consumatori e le aziende.

C’è un piccolo pacco da due euro che racconta molto dell’Italia e della tentazione di fare politica di bilancio a colpi di balzelli. Dal primo gennaio 2026, ogni spedizione di modico valore – sotto i 150 euro – proveniente da un paese extra Ue e immessa in libera pratica in Italia paga un contributo fisso di due euro. Non è un dazio, assicurano il legislatore e l’Agenzia delle dogane. E’ un “contributo” destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali. Una parola, contributo, che prova a rassicurare Bruxelles e a tenere lontano lo spettro delle “tasse di effetto equivalente” vietate dal Trattato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’Ue introduce un dazio sui pacchi importati sotto i 150 euroA partire dal primo luglio 2026, l’Unione Europea applicherà un dazio fisso di 3 euro su tutti i pacchi importati con un valore inferiore ai 150 euro.

UE: Dazi su e-commerce da 2026, pacchi sotto i 150 euro non saranno più esenti. Impatto su venditori e consumatori.Dal 2026, i pacchi provenienti dall’estero e sotto i 150 euro non saranno più esenti da tasse.

