Il contributo italiano più il dazio Ue sulle spedizioni sotto i 150 euro La somma mette a rischio l' Unione doganale

Il governo italiano ha deciso di applicare un contributo e un dazio europeo sulle spedizioni inferiori a 150 euro, creando tensioni tra Italia e Unione Europea. Questa misura mira a recuperare entrate, ma rischia di ostacolare il commercio online e di frammentare l’unità doganale. Un esempio concreto è il pacco da due euro inviato da un negozio online italiano, che ora potrebbe essere soggetto a costi aggiuntivi. La decisione suscita preoccupazioni su come questa politica influenzerà i consumatori e le aziende.
C’è un piccolo pacco da due euro che racconta molto dell’Italia e della tentazione di fare politica di bilancio a colpi di balzelli. Dal primo gennaio 2026, ogni spedizione di modico valore – sotto i 150 euro – proveniente da un paese extra Ue e immessa in libera pratica in Italia paga un contributo fisso di due euro. Non è un dazio, assicurano il legislatore e l’Agenzia delle dogane. E’ un “contributo” destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali. Una parola, contributo, che prova a rassicurare Bruxelles e a tenere lontano lo spettro delle “tasse di effetto equivalente” vietate dal Trattato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
UE: Dazi su e-commerce da 2026, pacchi sotto i 150 euro non saranno più esenti. Impatto su venditori e consumatori.Dal 2026, i pacchi provenienti dall'estero e sotto i 150 euro non saranno più esenti da tasse.
Piccoli pacchi extra Ue, come viene aggirato il contributo italiano da 2 euroIl contributo da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue, introdotto con la legge di bilancio 2026 e applicabile dall'inizio di gennaio, rischia di rivelarsi una misura transitoria con qualche problema in ... hdblog.it
Istat, il commercio italiano resiste all’effetto dazi. Sale il surplus del 2025MILANO – I dazi di Trump non riescono ad affondare il colpo. Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat mostrano per il 2025 un export in crescita – anche verso gli Stati Uniti – e una bilancia commerciale ... repubblica.it
