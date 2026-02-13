UE | Dazi su e-commerce da 2026 pacchi sotto i 150 euro non saranno più esenti Impatto su venditori e consumatori

Dal 2026, i pacchi provenienti dall’estero e sotto i 150 euro non saranno più esenti da tasse. La decisione dell’Unione Europea rischia di complicare gli acquisti online per chi compra da venditori fuori dall’UE, con possibili aumenti di costi e ritardi nelle consegne. La misura colpirà sia i consumatori che i venditori, che dovranno fare i conti con le nuove regole e i possibili oneri aggiuntivi.

Addio ai piccoli affari: l'UE rivoluziona l'e-commerce con dazi sui pacchi da 150 euro. Dal 2026, l'Unione Europea cambierà radicalmente le regole del commercio online, introducendo dazi per i pacchi provenienti da fuori UE del valore inferiore a 150 euro. La decisione, approvata dal Consiglio dell'Unione, mira a sostenere le imprese europee e a contrastare pratiche commerciali considerate sleali, soprattutto da parte di venditori cinesi. L'impatto si farà sentire su consumatori e logistica, aprendo un nuovo capitolo per l'e-commerce nel continente. Una svolta storica per il commercio online. L'eliminazione dell'esenzione doganale per i piccoli pacchi rappresenta una svolta storica nel panorama del commercio online europeo.

