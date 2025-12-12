L’Ue introduce un dazio sui pacchi importati sotto i 150 euro

A partire dal primo luglio 2026, l’Unione Europea applicherà un dazio fisso di 3 euro su tutti i pacchi importati con un valore inferiore ai 150 euro. Questa novità interesserà le spedizioni di merci di modesto valore, modificando le regole di importazione e potenzialmente influenzando i consumatori e i commercianti all’interno dell’UE.

Dal primo luglio 2026 anche i pacchi importati nell’ Unione europea con un valore inferiore ai 150 euro saranno soggetti a un dazio fisso di 3 euro ciascuno. La misura, approvata dal Consiglio dei ministri delle Finanze dei 27 Paesi, anticipa di due anni la riforma più ampia prevista per il 2028, volta a eliminare del tutto l’esenzione per i pacchi di piccolo valore. L’obiettivo è contenere l’ingresso massiccio di merci provenienti da piattaforme cinesi come AliExpress, Shein e Temu, che rappresentano oltre il 90 per cento dei pacchi sotto i 150 euro che arrivano in Europa. Come funzionerà la nuova tassa sui pacchi sotto i 150 euro. Lettera43.it

