Il Cesena ha subito otto sconfitte consecutive, una serie negativa che ha lasciato i tifosi preoccupati. La causa principale è la difesa fragile: in queste partite, la squadra ha segnato solo sei gol, mentre ne ha incassati dodici. La mancanza di solidità dietro ha pesato molto sui risultati complessivi. La squadra fatica a trovare equilibrio tra attacco e difesa, e i problemi difensivi si riflettono anche nelle tante occasioni concesse agli avversari. La strada per voltare pagina sembra ancora lunga.

Prendere tanti gol e, di contro, farne pochi è un connubio che si solito nel calcio non porta lontano. Il Cesena nelle ultime otto gare, quindi dalla trasferta di Catanzaro in poi, ha abbinato queste due brutte abitudini e alle sedici reti subite ha risposto con appena sette mercature, una media scesa drasticamente sotto al gol a partita, 0,85 per la precisione, e la classifica ovviamente ne ha notevolmente risentito. Solo con Reggiana e Pescara i bianconeri sono andati a segno per più di una volta, nel derby al Mapei il Cavalluccio si è imposto 2-1, mentre contro gli abruzzesi la gara è finita 2-0, e questi rimangono anche gli unici due match che hanno prodotto punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena si è spento in otto gare. Segna la metà e incassa il doppio

Cesena, crisi profonda: Venezia dilaga 4-0, sesta sconfitta in otto gare e ambizioni a rischio.Il Cesena ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Venezia, nella partita giocata ieri allo stadio Manuzzi.

Ortona si accende con il Carnevale: otto carri sfileranno per il centro cittadino in un doppio appuntamentoOrtona si prepara a vivere il Carnevale con due sfilate di carri allegorici.

Reggiana-Cesena 1-2 | SHPENDI ne segna due a Reggio Emilia | HIGHLIGHTS Serie BKT

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.