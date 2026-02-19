Il Cesena si è spento in otto gare Segna la metà e incassa il doppio
Il Cesena ha subito otto sconfitte consecutive, una serie negativa che ha lasciato i tifosi preoccupati. La causa principale è la difesa fragile: in queste partite, la squadra ha segnato solo sei gol, mentre ne ha incassati dodici. La mancanza di solidità dietro ha pesato molto sui risultati complessivi. La squadra fatica a trovare equilibrio tra attacco e difesa, e i problemi difensivi si riflettono anche nelle tante occasioni concesse agli avversari. La strada per voltare pagina sembra ancora lunga.
Prendere tanti gol e, di contro, farne pochi è un connubio che si solito nel calcio non porta lontano. Il Cesena nelle ultime otto gare, quindi dalla trasferta di Catanzaro in poi, ha abbinato queste due brutte abitudini e alle sedici reti subite ha risposto con appena sette mercature, una media scesa drasticamente sotto al gol a partita, 0,85 per la precisione, e la classifica ovviamente ne ha notevolmente risentito. Solo con Reggiana e Pescara i bianconeri sono andati a segno per più di una volta, nel derby al Mapei il Cavalluccio si è imposto 2-1, mentre contro gli abruzzesi la gara è finita 2-0, e questi rimangono anche gli unici due match che hanno prodotto punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cesena, crisi profonda: Venezia dilaga 4-0, sesta sconfitta in otto gare e ambizioni a rischio.Il Cesena ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Venezia, nella partita giocata ieri allo stadio Manuzzi.
Ortona si accende con il Carnevale: otto carri sfileranno per il centro cittadino in un doppio appuntamentoOrtona si prepara a vivere il Carnevale con due sfilate di carri allegorici.
Reggiana-Cesena 1-2 | SHPENDI ne segna due a Reggio Emilia | HIGHLIGHTS Serie BKT
Argomenti discussi: Il Cesena si è spento in otto gare. Segna la metà e incassa il doppio; Serie B, Cesena-Venezia 0-4: vittoria sontuosa, i lagunari senza zone d'ombra; Calcio Serie B: Cesena-Venezia 0-4; Partita senza storia al Manuzzi, il Venezia travolge il Cesena che colleziona la sesta sconfitta in otto partite.
Brescia e Cesena, fine di un gemellaggio: come ci si è arrivatiTutto nasce da un botta e risposta tra tifosi romagnoli e milanisti, a loro volta gemellati con quelli biancazzurri: uno strappo che offre uno spaccato su regole e codici del mondo ultrà ... giornaledibrescia.it
Si svela il nuovo Atlante storico: Con mappe e cartine ho descritto come Cesena è cambiata nei secoliL’urbanista Valentina Orioli lo presenta oggi all’aula magna della Malatestiana. Un contributo utile anche per far fronte alle politiche di programmazione. Il primo piano regolatore cittadino risale ... msn.com
Si è spento Christian Jidayi classe 1987, alla Pro Patria nella stagione 2015-16, con 14 presenze. In carriera aveva vestito le maglie di Bellaria, Mantova, Cesena, Bassano, Novara, Lecco e Forlì Da anni era entrato nella polizia municipale di Gambettola, in pr facebook