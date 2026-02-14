Cesena crisi profonda | Venezia dilaga 4-0 sesta sconfitta in otto gare e ambizioni a rischio

Il Cesena ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Venezia, nella partita giocata ieri allo stadio Manuzzi. La causa è stata una giornata negativa della squadra di casa, che ha mostrato troppi errori in difesa e poca incisività in attacco. Il Venezia ha approfittato delle difficoltà del Cesena e ha dominato il match, portando a casa la sesta vittoria in otto incontri.

Crollo al Manuzzi: il Venezia travolge il Cesena, sesta sconfitta in otto partite. Il Cesena ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Venezia, nella partita disputata ieri, 14 febbraio 2026, allo stadio Manuzzi. Si tratta della sesta sconfitta nelle ultime otto partite per i romagnoli, che vede compromesse le sue ambizioni in classifica. L'incontro, caratterizzato da un cielo nuvoloso e una temperatura di 11 gradi, ha visto i lagunari dominare senza eccessive difficoltà. Infortunio e Svantaggio Iniziale. L'inizio della partita è stato subito complicato per il Cesena, con l'infortunio di Castrovilli costringendo l'allenatore Mignani a un cambio forzato al sesto minuto, con l'ingresso di Magni.