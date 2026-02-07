Ortona si accende con il Carnevale | otto carri sfileranno per il centro cittadino in un doppio appuntamento

Ortona si prepara a vivere il Carnevale con due sfilate di carri allegorici. Domenica e martedì, otto carri decorati con temi diversi sfileranno nel centro cittadino, portando colore e allegria tra le strade. La città si anima con questa tradizione che coinvolge grandi e bambini.

Otto carri allegorici, dedicati a temi differenti, che sfileranno per le strade, animando la città: Ortona si prepara a vivere il Carnevale con due appuntamenti in programma domenica 15 e martedì 17 febbraio. Gli eventi, organizzati dal Comune e dall’assessorato agli Eventi, come di consueto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Ortona Carnevale Carnevale di Morciano 2026, doppio appuntamento tra musica, carri e festa per grandi e piccoli Il Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Il Carnevale accende Jesolo con spettacoli, carri allegorici e giochi Jesolo si prepara a festeggiare il Carnevale con quattro giornate di spettacoli, carri allegorici e giochi per grandi e bambini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ortona Carnevale Argomenti discussi: Promozione/B, Vis Pescara show nell'anticipo: si ferma la striscia positiva dell'Ortona. Ortona si accende con il Carnevale: otto carri sfileranno per il centro cittadino in un doppio appuntamentoLa festa sarà aperta dal gruppo storico degli sbandieratori I Farnese, seguito dai bambini del Cipí, che prenderanno parte all’evento con un gruppo mascherato a tema ambiente ... chietitoday.it . 17 gennaio 2026 ore 15:00 | Ortona dei Marsi Il fuoco della tradizione, la devozione del popolo e un borgo che si accende di emozioni. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.