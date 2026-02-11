Il Partito Democratico attacca la giunta di Gionata Calcinari, accusandola di navigare a vista. Dopo otto mesi dall’insediamento, il Pd denuncia un’amministrazione senza obiettivi chiari e con molta confusione. La polemica si fa sentire mentre l’opposizione chiede più chiarezza e decisione.

"E’ un’amministrazione che, dopo otto mesi di insediamento, naviga ‘a vista, senza alcun obiettivo definito ed evidente stato confusionale" è l’analisi del Pd elpidiense guardando l’attività del sindaco Gionata Calcinari e della sua maggioranza. Il riferimento è alla recente, incresciosa vicenda del cantiere della scuola ‘Bacci’, per poi passare alla questione degli abusi edilizi a carico della società di cui fa parte dell’assessore Tiburzi "e ci risulta difficile credere che sia stata all’oscuro di quanto avvenuto" sostiene il Pd ritenendo che "le dimissioni sono un gesto di trasparenza obbligato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd accusa la giunta: "Naviga a vista"

Approfondimenti su Gionata Calcinari

La stagione balneare a Marinella fa i conti con il caos.

Al Niguarda, le condizioni dei pazienti feriti sono stabili, anche se gravi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gionata Calcinari

Argomenti discussi: Cubo nero, il Pd accusa le opposizioni di 'strumentalizzazione'; Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge è TeleMeloni; Il Pd accusa la giunta: Naviga a vista; Il Pd accusa la giunta di immobilismo.

Anfiteatro, il PD accusa: Chiesto il sopralluogo a lezioni in corso, la scuola non è un luogo per la propaganda. Però va bene se ci vanno De Pascale e ParmaTra le accuse al centrodestra, reo di lesa maestà per aver chiesto un sopralluogo al Sottosegretario Mazzi, anche quella dell'aver esteso la richiesta al CEIS, in pieno orario scolastico. Che è esat ... riminiduepuntozero.it

Sanità, il Pd accusa: Solo proroghe e nessuna soluzione. Così si affonda il sistema pubblicoIl Partito Democratico attacca la filiera di centrodestra su sanità e Milleproroghe: respinto l’emendamento Pd che prevedeva 120 milioni per uscire dal ... primonumero.it

Tragedia al Molo Beverello, a #Napoli. Un uomo è morto dopo aver accusato un improvviso malore all’interno del terminal aliscafi. Il dramma si è consumato intorno alle 20.30, nei pressi delle biglietterie delle compagnie di navigazione. Alcune persone prese - facebook.com facebook