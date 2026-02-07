La stagione balneare a Marinella fa i conti con il caos. La sentenza del Tar ligure ha messo in crisi le concessioni attuali, dichiarandole illegittime perché scadute. Ora il Comune deve avviare le gare per i nuovi affidamenti e concluderle entro giugno, ma la strada resta tutta in salita. La situazione è incerta e le imprese aspettano chiarimenti, mentre i bagnanti si chiedono cosa succederà quest’estate.

Sarzana, 7 febbraio 2026 – Inutile girarci intorno. A Marinella la stagione balneare è a rischio. La sentenza esecutiva del Tar ligure pubblicata il 2 febbraio ha dichiarato illegittime, perché scadute e non prorogabili, le attuali concessioni balneari e ha imposto al Comune non solo di avviare al più presto le gare per procedere ai nuovi affidamenti ma anche di concluderle entro giugno. Obbligo, quello relativo agli strettissimi termini temporali, che è subito apparso «irragionevole e scollato dalla realtà». Questo il motivo che ieri mattina ha spinto le associazioni di categoria che rappresentano i balneari – Consorzio dei balneari, Sib, Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato – a confrontarsi con l’assessore al demanio Luca Ponzanelli, i tecnici dell’ufficio competente e l’avvocato civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos concessioni: si naviga a vista. "Il termine imposto è irragionevole"

