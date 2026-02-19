Il centrodestra fa buon viso Nordio | Giusto abbassare i toni

Il centrodestra commenta con ottimismo le parole di Mattarella, che ha invitato a mantenere toni più pacati in politica. Nordio ha dichiarato che è corretto abbassare i toni e favorire un clima più sereno. Schlein ha ringraziato il presidente per aver parlato a nome di tutto il Parlamento, mentre Tajani ha sottolineato che le sue parole devono valere per tutti i partiti. Le dichiarazioni di Mattarella hanno suscitato reazioni diverse, ma tutti concordano sulla necessità di un confronto più civile.

Schlein ringrazia l'inquilino del Quirinale. Tajani: «Ma le sue parole valgano per tutti». È apparso «condivisibile» l'intervento del capo dello Stato a tutto l'arco parlamentare. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio «l'esortazione» di Sergio Mattarella è «opportuna in questo momento in cui i toni si sono riscaldati al di là della ragionevolezza». Nordio però ha anche precisato di aver sempre sostenuto fin dal primo giorno che il dibattito fosse mantenuto in termini pacati e razionali esclusivamente nel suo ambito naturale, «quello di una riforma costituzionale - che attua un'idea di un grande eroe della Resistenza, Giuliano Vassalli - senza conferirgli un significato politico o polemico, rispettando gli avversari e chi la pensa diversamente da noi senza arrivare a espressioni che possono appunto riscaldare i toni, come ci ha ricordato bene il presidente Mattarella ».