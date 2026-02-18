Giustizia Mattarella presiede oggi il plenum del Csm | un segnale per abbassare i toni

Il presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura. La decisione di intervenire di fronte a una situazione delicata mira a riportare più equilibrio nel settore giudiziario. Durante l'incontro, si è discusso di riforme e di come migliorare il funzionamento delle istituzioni. Il gesto di Mattarella rappresenta un passo deciso per calmare gli animi e favorire un clima più sereno.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella presiederà oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura, in una seduta segnata dalle polemiche che hanno scandito gli ultimi giorni. Inclusa quella innescata dal ministro della giustizia Carlo Nordio che, facendo proprie le parole di un vecchio intervento del magistrato antimafia Nino di Matteo, si è riferito all'organo di autogoverno della magistratura parlando di «sistema para-mafioso». Ieri, l'intervento della premier Giorgia Meloni, contro «una parte della magistratura politicizzata» che ostacola le linee della maggioranza in materia, ad esempio, di immigrazione, hanno fatto raggiungere il livello più alto di tensione pre referendaria.