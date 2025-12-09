Tonio Sgueglia proprietario del Castello di Limatola diventa Presidente di Assocastelli
Tempo di lettura: 2 minuti L’ingegnere Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola – location di straordinario pregio, conosciuta anche oltre i confini regionali per la qualità degli eventi che vi vengono organizzati – è stato nominato Presidente di Assocastelli, la principale associazione italiana che riunisce gestori e proprietari di dimore e residenze d’epoca e storiche (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville). La nomina è avvenuta nella giornata odierna, alla presenza del sindaco di Limatola Domenico Parisi e di Ivan Drogo Inglese, Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
