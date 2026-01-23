Io e Annie Rouge et Noir | il film di Woody Allen in cartellone al Supercineclub

Al Supercineclub è in programmazione “Io e Annie” di Woody Allen, una commedia romantica che esplora le complesse dinamiche delle relazioni moderne. Il film, del 1977, offre un'analisi sobria e riflessiva della nevrosi urbana e delle sfide sentimentali, attraverso un racconto intelligente e ben costruito. Un’opportunità per riflettere sui rapporti interpersonali con uno sguardo autentico e senza enfasi, in un contesto cinematografico di qualità.

Una commedia romantica sulla nevrosi contemporanea urbana: così la pubblicità ufficiale presentò al pubblico "Io e Annie" (Annie Hall, 1977, 94 min.), il film di Woody Allen che consacrò la nascita del mito della genialità del grande autore statunitense, in cartellone al Supercineclub del Rouge.

