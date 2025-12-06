Silvia Salis | In prima linea per salvare l’ex Ilva di Genova Anche senza Taranto
Dalla piazza dei metalmeccanici al tavolo con il ministro Adolfo Urso, Silvia Salis sta seguendo la crisi più grave da quando è sindaca di Genova. “Lo sviluppo economico è un tema che deve riguardare qualunque sindaco, perché le scelte governative hanno ricadute occupazionali che dobbiamo gestire. Per questo sono impegnata in prima linea”, dice con piglio fermo al Foglio. Lo sguardo però va oltre i confini della città. “C’è un tema anche nazionale, è un errore perdere la filiera dell’acciaio. In un momento di congiuntura internazionale così delicato, pensare di smantellare uno degli ultimi pezzi d’industria che ci sono in Italia, non è solo qualcosa che non ci possiamo permettere, è un enorme pericolo da scongiurare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
