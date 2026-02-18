Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della Digos

Un attacco hacker proveniente dalla Cina ha portato al furto di dati di cinquemila agenti della Digos, compromettendo la privacy di molti ufficiali. I criminali informatici hanno penetrato i sistemi del Viminale, riuscendo a ottenere informazioni personali e professionali di numerosi agenti. Tra le vittime ci sono anche dettagli sulle operazioni di polizia e i metodi di lavoro delle forze dell’ordine.

Attacco hacker al Viminale: dati di cinquemila agenti della Digos in mano a gruppi cinesi. Un grave attacco informatico ha compromesso la sicurezza del Ministero dell’Interno, con il furto di dati sensibili riguardanti cinquemila agenti della Digos. L’operazione, condotta da hacker con base in Cina, solleva immediate preoccupazioni per la sicurezza nazionale e la protezione di indagini delicate, in particolare quelle relative a dissidenti politici cinesi rifugiati in Italia. L’allarme è scattato nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, rivelando una seria vulnerabilità nei sistemi informatici delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identitàUna nuova truffa si diffonde su WhatsApp, questa volta coinvolge la storia di una ballerina. Di Segni al Righi per il Giorno della Memoria, il collettivo: “Agenti della Digos ci hanno impedito di protestare”In occasione della Giornata della Memoria, Di Segni ha partecipato al liceo Righi, accompagnato dalla Digos. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della Digos; Hacker rubano il profilo del deputato di FdI Emanuele Loperfido ai suoi contatti nella chat | Ho bisogno di soldi per il dentista. Milano, 6 hacker a processo: rubate credenziali del Ministero dell’Interno per colpire le Big TechSei hacker ventenni a processo a Milano: usavano e-mail del Viminale per spiare youtuber e Big Tech. Obiettivo? Soldi e ricatti tramite il dark web. drcommodore.it Milano, hacker ragazzini rubano account postali di agenti di polizia per ricattare le proprie vittimeI giovani utilizzavano credenziali reali di Polizia e Carabinieri per acquisire dati riservati da Google, TikTok e Microsoft e con questi ricattare ... affaritaliani.it Hacker cinesi in tutte le telecom di Singapore: l’operazione segreta durata 11 mesi Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/hacker-cinesi-in-tutte-le-telecom-di-singapore-loperazione-segreta-durata-11-mesi/ #redhotcyber #news #cyberattacchi # facebook Hacker cinesi in tutte le telecom di Singapore: l’operazione segreta durata 11 mesi Link all'articolo : redhotcyber.com/post/hacker-ci… #redhotcyber #news #cyberattacchi #sicurezzainformatica #hacking #malware #operazionicibernetiche #singapore x.com