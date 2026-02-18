Hacker cinesi bucano il ministero degli Interni | Rubati i dati di 5mila agenti Digos

Gli hacker cinesi hanno violato i sistemi del ministero degli Interni e hanno sottratto i dati di 5mila agenti della Digos. Secondo le autorità, i criminali informatici sono riusciti a penetrare nelle reti digitali grazie a vulnerabilità non ancora risolte, mettendo così a rischio le informazioni personali di molti agenti.

I dati di 5mila agenti della Digos nelle mani degli hacker cinesi grazie a un'accesso abusivo ai sistemi digitali del ministero degli Interni. Nessun sabotaggio, solo il furto delle informazioni. Agli hacker interessavano i nomi, gli incarichi e le sedi operative degli agenti impegnati in attività sensibili: come l' antiterrorismo e i controlli sulle comunità straniere, ma anche "il tracciamento dei dissidenti di Pechino rifugiati nel nostro Paese". Lo rivela un articolo di Repubblica. L'accesso ai dati informatici sarebbe avvenuto tra il 2024 e il 2025, bucando "la rete del ministero dell'Interno" e scaricando "dati riservati sul personale in servizio nelle varie questure italiane".