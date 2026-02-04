Addio alla borsa blu Ikea presto sarà sostituita da una nuova shopping bag

Una vecchia borsa blu di Ikea sta per finire in soffitta. Dopo anni di servizio, sarà sostituita da una nuova shopping bag. Ricorda ancora quando, con quella borsa, abbiamo portato a casa di tutto, tra cornici, cuscini e lampade. È stata il nostro alleato nei traslochi e nelle spese di ogni giorno. Ora, però, è arrivato il momento di dire addio a quell’oggetto che ci ha sempre accompagnato. La nuova borsa promette di essere più resistente e capiente, pronta a sostituire quella vecchia compagna di avventure.

Ci ha salvato la vita quando, prendendo l'ennesima cornice, quattro cuscini e una lampada da tavolo ci siamo accorti che non avevamo otto mani per colpa della libreria Billy. La abbiamo riutilizzata più e più volte, in traslochi, in spese al supermercato, perfino per le bottiglie vuote da gettare nelle campane di vetro. Ma adesso la shopping bag blu dell'Ikea, così come la abbiamo finora conosciuta sparirà. Frakta (perché sì quello è il suo nome) non verrà più piazzata negli store dal prossimo aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa catena svedese, colosso nel settore dell'arredamento. Verrà ripensata, assicurano da Ikea, per venire incontro alle esigenze attuali della clientela.

