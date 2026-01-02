Una borsa coi fiocchi | Dior lancia la nuova Bow bag
Dior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà. Disegnata dal direttore creativo Jonathan Anderson, questa borsa richiama il tradizionale fiocco, simbolo distintivo della Maison. Ideale per chi cerca un elemento di stile senza eccessi, la Dior Bow si distingue per la sua raffinatezza discreta e la cura nei dettagli, rappresentando un’aggiunta versatile e di classe al guardaroba.
L'anno è appena iniziato, ma c'è già una nuova it bag da tenere d'occhio. Parliamo della Dior Bow, disegnata dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson: un omaggio al fiocco, simbolo della Maison e feticcio di Monsieur Dior. La nuova borsa Dior Bow. La borsa Dior Bow racchiude tutta l'eredità del savoir-faire del brand in fatto di pelletteria, ma con una linea squisitamente contemporanea. La silhouette è quella di un morbido fiocco, e la pelle segue l'arricciatura del nastro. Ogni dettaglio è fondamentale: dal taglio della pelle – liscia, metallizzata o ricamata – alla modellatura del caratteristico fiocco.
