Una borsa coi fiocchi | Dior lancia la nuova Bow bag

Dior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà. Disegnata dal direttore creativo Jonathan Anderson, questa borsa richiama il tradizionale fiocco, simbolo distintivo della Maison. Ideale per chi cerca un elemento di stile senza eccessi, la Dior Bow si distingue per la sua raffinatezza discreta e la cura nei dettagli, rappresentando un’aggiunta versatile e di classe al guardaroba.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.