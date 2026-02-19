Il campionato dei Lego Studenti pratesi vincono con il robot-archeologo

Gli studenti della scuola secondaria di I grado Sem Benelli di Prato hanno conquistato il primo premio nel torneo di qualificazione centro Italia della First Lego League, un evento internazionale dedicato a robot e scienza. Hanno progettato e programmato un robot-archeologo che ha risposto alle sfide del concorso, coinvolgendo i giovani in attività pratiche di ingegneria e tecnologia. La vittoria dimostra come i ragazzi pratese si impegnino seriamente nelle materie STEM, puntando a sviluppare competenze concrete attraverso il gioco e l’innovazione. La competizione si è svolta nel weekend in una palestra cittadina.

Sono giovanissimi gli studenti della scuola secondaria di I grado Sem Benelli di Prato che hanno vinto il primo premio della qualificazione centro Italia della First Lego League, un'iniziativa globale che avvicina i bambini ed i ragazzi al mondo delle discipline STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Attraverso un approccio pratico basato sulla robotica educativa i ragazzi affrontano sfide basate sui problemi reali. Una storia illustrata ambientata in un sito archeologico è il tema centrale dell'edizione annuale della sfida durante la quale i ragazzi hanno presentato il progetto " 315 Molescout ", un robot, costruito con un kit fornito dalla Lego, che permette di indagare il terreno ed individuare i reperti nascosti senza procedere preventivamente allo scavo.