Il cuore bruciato trasportato in un box di plastica comune l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli | i dubbi sul ghiaccio finito

Il cuore “bruciato” è stato consegnato a Napoli in un semplice contenitore di plastica, un dettaglio che ha sollevato diverse domande. Le autorità si stanno concentrando sulla modalità di trasporto, soprattutto sull’uso del ghiaccio e sulle eventuali criticità durante il viaggio da Bolzano. Un elemento che potrebbe spiegare alcune anomalie riscontrate nelle analisi.

Uno degli elementi emersi dopo il sequestro del contenitore eseguito nei giorni scorsi dal Nas di Napoli riguarda le modalità di trasporto dell'organo. Come riportato dall'Ansa, il cuore trapiantato il 23 dicembre sul bambino di Napoli sarebbe stato trasportato in un comune contenitore di plastica rigida. L'organo non era stato messo quindi in un box tecnologico dotato di sistemi per mantenere costanti e monitorate le temperature durante il viaggio da Bolzano. Il problema del ghiaccio secco. Il tipo di contenitore utilizzato non avrebbe così permesso un monitoraggio costante della temperatura all'interno.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

