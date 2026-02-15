Il cuore bruciato trasportato in un box di plastica comune l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli | i dubbi sul ghiaccio finito
Il cuore “bruciato” è stato consegnato a Napoli in un semplice contenitore di plastica, un dettaglio che ha sollevato diverse domande. Le autorità si stanno concentrando sulla modalità di trasporto, soprattutto sull’uso del ghiaccio e sulle eventuali criticità durante il viaggio da Bolzano. Un elemento che potrebbe spiegare alcune anomalie riscontrate nelle analisi.
Uno degli elementi emersi dopo il sequestro del contenitore eseguito nei giorni scorsi dal Nas di Napoli riguarda le modalità di trasporto dell’organo. Come riportato dall’Ansa, il cuore trapiantato il 23 dicembre sul bambino di Napoli sarebbe stato trasportato in un comune contenitore di plastica rigida. L’organo non era stato messo quindi in un box tecnologico dotato di sistemi per mantenere costanti e monitorate le temperature durante il viaggio da Bolzano. Il problema del ghiaccio secco. Il tipo di contenitore utilizzato non avrebbe così permesso un monitoraggio costante della temperatura all’interno.🔗 Leggi su Open.online
Bambino trapiantato, il cuore "bruciato" viaggiò in una comune scatola di plastica
Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a Bolzano
La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La telefonata, il volo, il cuore bruciato nel trasporto: cosa è successo nella notte che ha trasformato il miracolo di Francesco, 2 anni, in un dramma; Cuore bruciato, il bimbo ora è primo nella lista dei trapianti. Ministero: Ricerca in Italia e all'estero; Cuore inutilizzabile perché trasportato male, l'ipotesi: il trapianto al bimbo effettuato lo stesso; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici.
Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»: sequestrato il contenitoreSarebbe stato un comune contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre sul bimbo di Napoli, organo poi rivelatosi danneggiato a causa ... ilmessaggero.it
Il cuore bruciato trasportato in un box di plastica comune, l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finitoEmergono i primi dettagli sul trasporto dell'organo donato da una bambino di Bolzano al piccolo Tommaso, ricoverato a Napoli. Il danno però, secondo le ipotesi degli inquirenti, non sarebbe dipeso sol ... msn.com
Trapianto di cuore fallito, l’equipe sarebbe arrivata a Bolzano senza box cardiaco. facebook
Cuore «bruciato», ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano x.com