Il blitz di Mattarella al Csm come ultimo avviso | l’argine del Quirinale agli scontri sulla giustizia| Nordio | Mi adeguerò

Il presidente Mattarella si è recato al Csm per lanciare un messaggio chiaro: il Quirinale intende fermare le tensioni sulla giustizia. L’incontro ha coinvolto i membri del Consiglio e ha portato alla luce le preoccupazioni del capo dello Stato, che ha evidenziato l’urgenza di mantenere stabile il funzionamento dell’organo di autogoverno. Nel frattempo, Nordio ha dichiarato di voler rispettare le decisioni del Csm, lasciando intendere un’attenzione particolare alle prossime mosse sulla riforma della giustizia. La visita di Mattarella si conclude con un richiamo deciso.

La moral suasion era nell’aria da giorni, ma pochi nel mondo politico e giudiziario si aspettavano il «blitz» a una riunione del Consiglio superiore della magistratura, e i toni severi usati dal capo dello Stato. Quanto grave sia per Sergio Mattarella lo scontro istituzionale che infiamma la campagna referendaria — arrivando a coinvolgere l’organo di autogoverno delle toghe che presiede — lo ha sottolineato lui stesso, ricordando che in undici anni di Quirinale mai aveva presenziato ai «lavori ordinari» del Csm. Se lo ha fatto, è perché ha avvertito la necessità e l’urgenza di porre un argine per ripristinare, prima che sia tardi, gli equilibri democratici e costituzionali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

19/02/2026

