Il biografo dell’ex principe Andrea | Non è affatto pentito Potrebbe fuggire con un volo notturno

Il biografo dell’ex principe Andrea sostiene che l’ex membro della famiglia reale non mostra segni di pentimento e potrebbe decidere di scappare con un volo notturno. La sua fuga potrebbe essere motivata dalla crescente pressione legale e mediatica legata alle accuse di coinvolgimento nel caso Epstein. Secondo l’esperto, il principe avrebbe già preso in considerazione questa possibilità, cercando un rifugio in un paese del Golfo, dove l’estradizione non sarebbe automatica. La situazione rimane tesa e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Fuga Imminente? Il Biografo dell'Ex Principe Andrea Lancia l'Allarme. L'ex principe Andrea, già al centro di un'aspra controversia legata al caso Epstein, potrebbe lasciare il Regno Unito per rifugiarsi in un Paese del Golfo dove non sarebbe soggetto a estradizione. Questa ipotesi, sollevata dal suo biografo, Andrew Lownie, dipinge un quadro di una figura pubblica sempre più isolata e potenzialmente in fuga dalle indagini. L'analisi suggerisce che il duca di York non mostri segni di pentimento e potrebbe essere protetto da dinamiche interne alla famiglia reale. Un Quadro di Accuse e Isolamento.