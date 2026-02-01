Kate Middleton infuriata con Andrea | la strategia dell’ex Principe per aggirare l’esilio

La tensione tra Kate Middleton e Andrea non si placa. Secondo alcune fonti, l’ex Principe sta mettendo in atto strategie per evitare l’esilio che potrebbe arrivare in seguito agli scandali recenti. La famiglia reale britannica si trova sotto pressione e i rapporti tra i membri sembrano sempre più fragili.

La Famiglia Reale britannica vive una fase tutt’altro che serena. Tensioni e scandali hanno caratterizzato gli ultimi anni, come il caso Andrea ben dimostra. Proprio quest’ultimo sarebbe al centro del malcontento di Kate Middleton. La futura Regina, la cui figura è sempre più centrale negli equilibri della corona, al fianco di William, avrebbe lamentato una sorta di finto allontanamento per il fratello del sovrano. Pare infatti possa ancora vantare un ruolo nell’ombra, tutt’altro che silenzioso. La strategia di Andrea. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla Famiglia Reale, Kate Middleton sarebbe sempre più irritata dal comportamento dell’ex Principe Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it

