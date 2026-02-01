Caso Epstein spunta una seconda accusatrice dell’ex principe Andrea

Una seconda donna ha raccontato di essere stata inviata da Jeffrey Epstein nel Regno Unito per incontrare l’ex principe Andrea. La donna ha deciso di parlare dopo anni, accusando ancora una volta il principe di aver partecipato a un rapporto sessuale. La notizia riaccende le polemiche sul caso Epstein e sui legami di alcuni personaggi pubblici.

(Adnkronos) – Una seconda donna ha denunciato di essere stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per un incontro sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor. Lo riporta la Bbc, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto nel 2010 nella residenza dell'ex duca a Windsor, quando la donna aveva circa vent’anni. L’accusa giunge dopo che il Dipartimento di Giustizia americano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Jeffrey Epstein Caso Epstein, alcune email mostrano possibili legami tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea Recenti documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano email dell’agosto 2001 che suggeriscono possibili collegamenti tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea, tramite una corrispondenza con una persona identificata con lo pseudonimo “A”. Epstein files, le disturbanti foto dell'ex principe Andrea accovacciato su una donna: cosa è emerso negli ultimi documenti resi pubblici Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengono; Caso Epstein, 3 milioni di nuovi file messi online da governo Usa; Caso Epstein, nei documenti spunta anche la madre di Mamdani. Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell'ex principe AndreaUna seconda donna ha denunciato di essere stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per un incontro sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor. Lo riporta la Bbc, secondo cui l’episodio sarebbe ... adnkronos.com Caso Epstein: nelle carte anche il regista del docufilm «Melania». Bbc: «Vittima inviata in Gb per avere sesso con Andrea»Una seconda vittima di Jeffrey Epstein sarebbe stata inviata nel Regno Unito per avere rapporti sessuali con l’ex principe Andrea. Lo riporta Bbc citando il legale della donna ... ilsole24ore.com Caso Epstein, nuove accuse all'ex principe Andrea: sesso con una ventenne a Buckingham Palace. - facebook.com facebook John Sweeney: «Il caso Epstein Un danno enorme per Trump: coinvolge i suoi amici» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.