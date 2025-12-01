Non c’è riconciliazione duratura senza un traguardo comune Le parole di Papa Leone al Libano
Il Presidente libanese, Joseph Aoun, ha detto alcune cose importanti, che spiegano perché il Libano, nonostante tante evidenti debolezze, lacune e incapacità, meriti l’attenzione che il Vaticano gli ha sempre dato, non solo perché i cristiani sono qui più numerosi che altrove. Ecco allora alcune sue affermazioni di rilievo: “Il Libano è stato concepito nella libertà e per la libertà, non per una religione, una setta o un gruppo. È la terra della libertà e della dignità per ogni essere umano. È una nazione unica nel suo genere, dove cristiani e musulmani hanno credenze diverse ma pari diritti, in virtù di una Costituzione fondata sull’uguaglianza tra cristiani e musulmani e sull’apertura verso ogni persona e ogni coscienza libera”. 🔗 Leggi su Formiche.net
