Il Presidente libanese, Joseph Aoun, ha detto alcune cose importanti, che spiegano perché il Libano, nonostante tante evidenti debolezze, lacune e incapacità, meriti l’attenzione che il Vaticano gli ha sempre dato, non solo perché i cristiani sono qui più numerosi che altrove. Ecco allora alcune sue affermazioni di rilievo: “Il Libano è stato concepito nella libertà e per la libertà, non per una religione, una setta o un gruppo. È la terra della libertà e della dignità per ogni essere umano. È una nazione unica nel suo genere, dove cristiani e musulmani hanno credenze diverse ma pari diritti, in virtù di una Costituzione fondata sull’uguaglianza tra cristiani e musulmani e sull’apertura verso ogni persona e ogni coscienza libera”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non c’è riconciliazione duratura senza un traguardo comune. Le parole di Papa Leone al Libano