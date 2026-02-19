Il 21 febbraio in occasione della Giornata Ecologica di ASM

Il 21 febbraio, Rieti ha deciso di chiudere al parcheggio il piazzale Veterani dello Sport per la Giornata Ecologica di ASM. La scelta mira a ridurre l’inquinamento e favorire iniziative di tutela ambientale. Durante questa giornata, i cittadini sono invitati a partecipare a sessioni di pulizia e a sensibilizzare sull’importanza del rispetto del territorio. La misura sarà attiva dalle 9:00 alle 17:00 e riguarda esclusivamente il divieto di sosta nel piazzale. La città si mobilita per questa iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente.

L'ordinanza, emessa dal Settore VII – Polizia Locale del Comune di Rieti, mira a facilitare le operazioni di raccolta dei rifiuti ingombranti e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini. Un'iniziativa per il decoro urbano e la sostenibilità. L'amministrazione comunale di Rieti, in collaborazione con ASM, ha pianificato da tempo un intervento volto a migliorare la qualità della vita urbana e a promuovere pratiche sostenibili.