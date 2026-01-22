Le parole per dirlo | l' 11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l' epilessia

Il 11 febbraio 2026, a Torino, presso la Fondazione Croce, si svolgerà

"Raccontare la malattia come percorso di cura". Si terrà a Torino, presso la Fondazione Croce di via Santa Maria 1, una rassegna culturale in occasione della Giornata Mondiale per l'Epilessia il prossimo 11 febbraio 2026. Un evento a ingresso libero, a partire dalle ore 18, per raccontare la.

