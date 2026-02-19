ignora il divieto del giudice di avvicinarsi alla casa della famiglia arrestato

A Forlì, un uomo di 49 anni è stato arrestato perché ha ignorato il divieto del giudice di avvicinarsi alla casa della famiglia. La causa è il suo comportamento reiterato, nonostante le restrizioni imposte, che ha portato le forze dell’ordine a intervenire. L’uomo avrebbe tentato di avvicinarsi più volte ai luoghi frequentati dalla vittima, violando le disposizioni di allontanamento. Gli agenti lo hanno fermato e portato in caserma, dove ora si trova in stato di fermo. La vicenda continua a essere monitorata dagli investigatori.

Forlì, 18 febbraio 2026 – Un 49enne è finito in carcere perché ritenuto presunto responsabile di violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nei suoi confronti i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento alla misura precedentemente disposta dal giudice. Nel dicembre 2025 l'uomo era stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme perché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

