Ieri in Campania | un milione dalla Regione per il Sannazaro Cirielli si dimette dal Consiglio

Ieri in Campania, il motivo della decisione di Cirielli di dimettersi dal Consiglio regionale è legato alla decisione della Regione di destinare un milione di euro al restauro dell’istituto Sannazaro. La somma, approvata durante una riunione urgente, ha suscitato polemiche tra i politici locali, che contestano l’assegnazione di fondi pubblici senza un bando trasparente. La scelta ha alimentato discussioni sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle decisioni politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti cittadini e media locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di mercoledi 18 febbraio 2026. Avellino – Il casting è finito, il fumo bianco è arrivato, ma il nome non è quello che tutti si aspettavano fino a poche ore fa. Non sarà Guido Pagliuca a sedere sulla panchina dell'Avellino: la fumata nera con l'ex tecnico della Juve Stabia ha spianato la strada a un vero "big" della categoria superiore. Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell'Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Revocata la sospensioneper la mensa scolastica in città. La ditta Si ristora ha presentato tutta la documentazione richiesta e necessaria all' Asl di Benevento e quindi da domani alla riapertura delle scuole sara' possibile tornare a servire pasto caldo ai bambini.