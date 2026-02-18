Cirielli si dimette dal Consiglio regionale | accertata incompatibilità

Cirielli si dimette dal Consiglio regionale perché ha scoperto di essere incompatibile con il suo ruolo di parlamentare. La questione si è risolta rapidamente, lasciando poco spazio a dubbi. La legge infatti vieta di ricoprire entrambe le cariche contemporaneamente, e l’ex presidente della Regione ha deciso di fare un passo indietro. La sua decisione arriva dopo aver verificato che il doppio incarico avrebbe potuto causare problemi legali. Cirielli ha annunciato di aver preso questa scelta per rispettare le norme vigenti.

Era una questione di tempo. L'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di consigliere regionale non lasciava margini. E così Edmondo Cirielli ha ufficializzato le dimissioni dal Consiglio regionale della Campania, optando per il seggio alla Camera e per l'incarico da viceministro degli Esteri nel Governo guidato da Giorgia Meloni. L'annuncio è arrivato in Aula, presieduta da Massimiliano Manfredi, dopo la convalida degli eletti. "La Giunta ha fatto un lavoro corretto nel rispetto della legge ed è oggettiva l'incompatibilità che riguarda anche la Camera dei Deputati – ha spiegato – per questo annuncio le mie dimissioni da consigliere regionale e di optare per la carica di parlamentare e per l'incarico governativo che sto svolgendo".