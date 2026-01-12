Vard gruppo Fincantieri contratto da 200 milioni con Ocean Infinity

Vard, società del gruppo Fincantieri specializzata nella progettazione di navi speciali, ha annunciato un nuovo contratto con Ocean Infinity. L’accordo, del valore di 200 milioni di euro, riguarda la progettazione e costruzione di quattro unità Multi-Purpose Robotic Vessels (MPV). La collaborazione rafforza la partnership tra le due aziende e sottolinea l’impegno di Vard nel settore delle navi innovative e tecnologicamente avanzate.

Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e fra le prime società al mondo nella progettazione e realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto con Ocean Infinity, cliente già consolidato, per la progettazione e costruzione di quattro unità Multi-Purpose Robotic Vessels (MPV). Il valore complessivo dell’accordo supera i 200 milioni di euro. Lo comunica una nota del Gruppo Fincantieri. Il contratto, prosegue la nota, prevede inoltre una fornitura integrata da parte di Vard Electro, che consegnerà l’intera suite di sistemi SeaQ per operazioni da remoto, e da Vard Interiors, responsabile delle soluzioni di allestimento interno, che coniugano design innovativo e sistemi ad alta efficienza energetica per garantire comfort dell’equipaggio ed eccellenza operativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

