I vicini in soccorso | I bambini della coppia erano sotto choc

I vicini sono intervenuti subito dopo che si è verificato l’incidente, ieri pomeriggio. La causa è stata un incendio scoppiato nella casa di una famiglia, che ha provocato grande panico tra i residenti. Quando sono arrivati, hanno trovato i bambini sotto shock e molto impauriti, mentre la figlia più grande piangeva disperata. I vicini hanno aiutato a mettere in sicurezza i piccoli e hanno chiamato i soccorsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti i passanti nel quartiere.

I primi ad accorrere sul posto, ieri pomeriggio, sono stati i vicini. "La figlia maggiorenne era disperata – racconta una vicina – ed erano spaventatissimi anche gli altri due figli della coppia. Io stavo cucinando – racconta ancora la donna – ho sentito le grida e sono corsa fuori, i bambini chiedevano aiuto. Un altro vicino era arrivato prima di me e aveva già chiamato i soccorsi". C’è chi dice di aver visto il marito in auto che si allontanava e che poi è tornato sul posto. "Eravamo in tanti lì – ha sottolineato una vicina – io ho soccorso la donna e intanto parlavo con i sanitari, che mi davano indicazioni in attesa di arrivare" racconta ancora scossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

