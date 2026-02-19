I vicini in soccorso | I bambini della coppia erano sotto choc
I vicini sono intervenuti subito dopo che si è verificato l’incidente, ieri pomeriggio. La causa è stata un incendio scoppiato nella casa di una famiglia, che ha provocato grande panico tra i residenti. Quando sono arrivati, hanno trovato i bambini sotto shock e molto impauriti, mentre la figlia più grande piangeva disperata. I vicini hanno aiutato a mettere in sicurezza i piccoli e hanno chiamato i soccorsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti i passanti nel quartiere.
I primi ad accorrere sul posto, ieri pomeriggio, sono stati i vicini. "La figlia maggiorenne era disperata – racconta una vicina – ed erano spaventatissimi anche gli altri due figli della coppia. Io stavo cucinando – racconta ancora la donna – ho sentito le grida e sono corsa fuori, i bambini chiedevano aiuto. Un altro vicino era arrivato prima di me e aveva già chiamato i soccorsi". C’è chi dice di aver visto il marito in auto che si allontanava e che poi è tornato sul posto. "Eravamo in tanti lì – ha sottolineato una vicina – io ho soccorso la donna e intanto parlavo con i sanitari, che mi davano indicazioni in attesa di arrivare" racconta ancora scossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’incidente mortale. Castel di Lama sotto choc: "Vicini alla famiglia Ciarrocchi"Una tragedia ha sconvolto Castel di Lama, lasciando la comunità nel dolore.
Anguillara sotto choc dopo la morte dei genitori di Carlomagno, parlano il sindaco e i vicini: "Dolore profondo"Anguillara si trova in uno stato di forte tristezza dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo.
Abnorme Liebe! Er verliebte sich in seine eigene … und zerstörte sie | True crime deutsch crime doku
Argomenti discussi: I vicini in soccorso: I bambini della coppia erano sotto choc; Doppio intervento di soccorso a Livigno: slavina vicino al Carosello e recupero snowboarder; Vogliono vedere da vicino la tracimazione della diga, ma sbagliano sentiero e si perdono: soccorsi padre e figlio; Lavori nell'area del pronto soccorso dell'ospedale, modifiche vicino alla camera calda.
Donna di 95 anni cade in casa e perde i sensi. Dopo l’allarme dei vicini scatta l’intervento di soccorsoSERRAVALLE SCRIVIA – Non si avevano sue notizie da giorni e l’assenza di qualsiasi movimento all’interno dell’abitazione aveva fatto scattare l’allarme ... radiogold.it
Allarme a Spotorno, mancano i medici. In 300 costretti a spostarsi nei centri viciniFrancesca De Taddeo e Anna Rusconi sono tornate a lavorare in ospedale, visto che già in passato avevano prestato sevizio in pronto soccorso. Il quinto medico, Roberto Aiolli, che era subentrato ed ... ilsecoloxix.it
San Valentino in Pronto Soccorso a La Spezia Elena, la nostra operatrice, con M (6 anni) riempie un barattolo di cuori che volano nell’aria e raggiungono chi amiamo. M scrive anche un bigliettino per la propria zia, un gesto che rende vicini chi si app facebook