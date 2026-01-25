Anguillara sotto choc dopo la morte dei genitori di Carlomagno parlano il sindaco e i vicini | Dolore profondo

Anguillara si trova in uno stato di forte tristezza dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo. Il sindaco e i residenti esprimono il loro dolore e la vicinanza alla famiglia in un momento difficile, segnato da eventi che hanno scosso profondamente la comunità. La notizia aggiunge un ulteriore capitolo a una vicenda già complessa e dolorosa per il paese.

Il comune di Anguillara è sotto choc. Prima il femminicidio di Federica Torzullo, poi l'arresto del marito, Claudio Carlomagno, e ora la morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori dell'uomo arrestato per quel femminicidio. Una serie di tragedie che hanno fatto calare il silenzio.

