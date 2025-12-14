L’incidente mortale Castel di Lama sotto choc | Vicini alla famiglia Ciarrocchi

Una tragedia ha sconvolto Castel di Lama, lasciando la comunità nel dolore. La scomparsa di Danilo Ciarrocchi ha suscitato grande sgomento e solidarietà, unendo tutti nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa e drammatica.

Un velo di profonda tristezza è sceso su Castel di Lama. La tragedia della morte di Danilo Ciarrocchi ha gettato la comunità nel profondo cordoglio. Il giovane è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale accaduto venerdì scorso lungo la Piceno Aprutina, ad Ascoli, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata, intorno alle 12.30 di venerdì, mentre era diretto verso il Marino, è entrato in collisione con un’auto, guidata da un 65enne. Ad avere la peggio è stato Danilo subito è stato lanciato l’allarme, sul luogo sono prontamente arrivati i soccorsi, che hanno constatato la gravità delle sue condizioni. Ilrestodelcarlino.it L’incidente mortale. Castel di Lama sotto choc: "Vicini alla famiglia Ciarrocchi" - Il paese in lutto per la scomparsa di Danilo, 28enne, vittima dello schianto venerdì lungo la Piceno Aprutina. msn.com

Scontro fatale a Castel di Lama, motociclista 28enne perde la vita - ASCOLI PICENO – Un giovane motociclista 28enne di Castel di Lama ha perso la vita oggi in un tragico incidente sulla Strada Statale Piceno- rivieraoggi.it

#Incidente mortale a #Monserrato La vittima sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Inutile l'intervento immediato dei soccorsi - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - L’incidente mortale. Castel di Lama sotto choc: "Vicini alla famiglia Ciarrocchi"