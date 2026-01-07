Una start up padovana al Ces di Las Vegas Mosco | Raccolgono le sfide dei nostri tempi

Una startup padovana partecipa al CES di Las Vegas, uno degli eventi più importanti nel settore dell’elettronica di consumo. Tra le cinque startup venete selezionate, Mosco si distingue per aver affrontato le sfide dei nostri tempi con innovazione e competenza. La presenza a questo evento rappresenta un’opportunità per dimostrare la propria crescita e rafforzare la presenza sul mercato internazionale.

Tra le cinque le start-up venete che hanno l’opportunità di dimostrare la propria forza imprenditoriale negli Stati Uniti, al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, uno dei più prestigiosi appuntamenti annuali dedicati all’elettronica di consumo nel corso del quale vengono presentati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

