Storia di Tatiana l' ucraina la influencer salvata che diventerà una protagonista dei nostri tempi

Tutto è bene quel che finisce bene, se solo si pensa a quei poveri genitori adottivi, gente semplice, indifesa, ma il fastidio resta e resta per tutte le componenti di questa storia di immaturità temeraria. Confesso di aver vissuto nel mio piccolo con non poco fastidio la telenovela di Tatian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Storia di Tatiana l'ucraina, la influencer "salvata" che diventerà una protagonista dei nostri tempi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo aver visto la foto di Tatiana Schlossberg per il New Yorker e aver letto la sua storia, avevamo solo una domanda in testa: cosa sta succedendo davvero alla nostra generazione? Sotto i 50 anni, l’incidenza di diversi tumori cresce, in Italia e nel mondo. No - facebook.com Vai su Facebook

La mamma di Tatiana Tramacere: "Torna a casa" - La ragazza, ucraina adottata da piccola da una famiglia di Nardò, oltre a studiare psicologia ha due seguitissimi profili Instagram ... Da msn.com

L'editoriale/ Se l’Ucraina resiste ai tornanti della storia - l richiamo del presidente Mattarella alla tragica vicenda che sta avendo luogo in Ucraina non è un semplice, e pur necessario e doveroso tributo di attenzione e condivisione per una grande tragedia. Segnala ilmessaggero.it

Tatiana Tremacere, l'intervista allo zio - Ore 14 - 03/12/2025 - Parla lo zio di Tatiana Tremacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre, che la descrive come una ragazza molto prudente. Lo riporta msn.com