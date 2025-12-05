Storia di Tatiana l' ucraina la influencer salvata che diventerà una protagonista dei nostri tempi
Tutto è bene quel che finisce bene, se solo si pensa a quei poveri genitori adottivi, gente semplice, indifesa, ma il fastidio resta e resta per tutte le componenti di questa storia di immaturità temeraria. Confesso di aver vissuto nel mio piccolo con non poco fastidio la telenovela di Tatian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo aver visto la foto di Tatiana Schlossberg per il New Yorker e aver letto la sua storia, avevamo solo una domanda in testa: cosa sta succedendo davvero alla nostra generazione? Sotto i 50 anni, l’incidenza di diversi tumori cresce, in Italia e nel mondo. No - facebook.com Vai su Facebook
La mamma di Tatiana Tramacere: "Torna a casa" - La ragazza, ucraina adottata da piccola da una famiglia di Nardò, oltre a studiare psicologia ha due seguitissimi profili Instagram ... Da msn.com
L'editoriale/ Se l’Ucraina resiste ai tornanti della storia - l richiamo del presidente Mattarella alla tragica vicenda che sta avendo luogo in Ucraina non è un semplice, e pur necessario e doveroso tributo di attenzione e condivisione per una grande tragedia. Segnala ilmessaggero.it
Tatiana Tremacere, l'intervista allo zio - Ore 14 - 03/12/2025 - Parla lo zio di Tatiana Tremacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre, che la descrive come una ragazza molto prudente. Lo riporta msn.com