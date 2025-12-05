Storia di Tatiana l' ucraina la influencer salvata che diventerà una protagonista dei nostri tempi

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è bene quel che finisce bene, se solo si pensa a quei poveri genitori adottivi, gente semplice, indifesa, ma il fastidio resta e resta per tutte le componenti di questa storia di immaturità temeraria. Confesso di aver vissuto nel mio piccolo con non poco fastidio la telenovela di Tatian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

storia di tatiana l ucraina la influencer salvata che diventer224 una protagonista dei nostri tempi

© Ilgiornaleditalia.it - Storia di Tatiana l'ucraina, la influencer "salvata" che diventerà una protagonista dei nostri tempi

Altri contenuti sullo stesso argomento

storia tatiana ucraina influencerLa mamma di Tatiana Tramacere: "Torna a casa" - La ragazza, ucraina adottata da piccola da una famiglia di Nardò, oltre a studiare psicologia ha due seguitissimi profili Instagram ... Da msn.com

L'editoriale/ Se l’Ucraina resiste ai tornanti della storia - l richiamo del presidente Mattarella alla tragica vicenda che sta avendo luogo in Ucraina non è un semplice, e pur necessario e doveroso tributo di attenzione e condivisione per una grande tragedia. Segnala ilmessaggero.it

Tatiana Tremacere, l'intervista allo zio - Ore 14 - 03/12/2025 - Parla lo zio di Tatiana Tremacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre, che la descrive come una ragazza molto prudente. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storia Tatiana Ucraina Influencer