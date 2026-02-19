I Subsonica in concerto a Locorotondo

I Subsonica portano il loro tour “TERRE RARE 96-26” a Locorotondo il 26 giugno, dopo aver annunciato le date estive. La band torinese ha deciso di portare in scena uno spettacolo speciale nei festival italiani più frequentati quest’estate. I fan potranno ascoltare i loro successi più amati dal pubblico, eseguiti dal vivo in un contesto all’aperto. Il concerto si svolgerà in una piazza centrale, attirando molti appassionati di musica elettronica e rock. La data rappresenta un momento atteso per i fan della band.

I Subsonica annunciano “TERRE RARE 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. “Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.🔗 Leggi su Baritoday.it

LA NIÑA in concerto a Locorotondo per il Locus FestivalQuesta sera LA NIÑA si esibisce a Locorotondo, portando il suo “FURÈSTA ITA TOUR” sul palco del Locus Festival.

