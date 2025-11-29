Ucciso a pugni al Mandela dopo il concerto dei Subsonica Le motivazioni del giudice | Non fu legittima difesa

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 novembre 2025 – “È evidente l’insussistenza dei presupposti della legittima difesa”, in quanto prima di colpirlo con due pugni alla testa gli aggressori potevano “immobilizzarlo” o “disarmarlo”, oppure centrare “le gambe provocandone la caduta con effetto non letale”. O meglio ancora “invocare l’intervento delle forze dell’ordine assumendo un atteggiamento attendista”. È quanto scrive il giudice Fabio Gugliotta nelle motivazioni della sentenza di condanna per l’ aggressione al Mandela Forum che costò la vita ad Antonio Morra (operaio 47enne, viveva a Pistoia), al termine del concerto dei Subsonica la sera dell’11 aprile 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ucciso a pugni al mandela dopo il concerto dei subsonica le motivazioni del giudice non fu legittima difesa

© Lanazione.it - Ucciso a pugni al Mandela dopo il concerto dei Subsonica. Le motivazioni del giudice: “Non fu legittima difesa”

News recenti che potrebbero piacerti

ucciso pugni mandela dopoUcciso a pugni al Mandela dopo il concerto dei Subsonica. Le motivazioni del giudice: “Non fu legittima difesa” - La sentenza: “Avrebbero dovuto immobilizzarlo, disarmarlo o aspettare la polizia” ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Pugni Mandela Dopo