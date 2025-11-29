Ucciso a pugni al Mandela dopo il concerto dei Subsonica Le motivazioni del giudice | Non fu legittima difesa
Firenze, 29 novembre 2025 – “È evidente l’insussistenza dei presupposti della legittima difesa”, in quanto prima di colpirlo con due pugni alla testa gli aggressori potevano “immobilizzarlo” o “disarmarlo”, oppure centrare “le gambe provocandone la caduta con effetto non letale”. O meglio ancora “invocare l’intervento delle forze dell’ordine assumendo un atteggiamento attendista”. È quanto scrive il giudice Fabio Gugliotta nelle motivazioni della sentenza di condanna per l’ aggressione al Mandela Forum che costò la vita ad Antonio Morra (operaio 47enne, viveva a Pistoia), al termine del concerto dei Subsonica la sera dell’11 aprile 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
È accusato di avere ucciso a pugni suo fratello, al culmine di una lite: un 53enne è a processo davanti alla Corte di Assise di Pavia. - facebook.com Vai su Facebook
Una gelosia folle, calci e pugni per strada. La morte assurda di Giuliano Mascheroni Vai su X
Ucciso a pugni al Mandela dopo il concerto dei Subsonica. Le motivazioni del giudice: “Non fu legittima difesa” - La sentenza: “Avrebbero dovuto immobilizzarlo, disarmarlo o aspettare la polizia” ... Da msn.com