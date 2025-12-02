Subsonica celebrano 30 anni con Cieli su Torino 96-26

Lopinionista.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Subsonica festeggiano il trentennale con “Cieli su Torino 96-26”: quattro live alle OGR e una settimana di eventi in città. TORINO – Dopo il ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano “Cieli su Torino 96-26”, un progetto speciale per celebrare i trent’anni di carriera. La band torinese sarà protagonista di quattro concerti alle OGR Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, accompagnati da una settimana di eventi diffusi in città nei luoghi iconici che hanno segnato la loro storia. I concerti e la mostra. Prodotti da Live Nation, gli appuntamenti live offriranno scalette diverse ogni sera, con brani storici e nuove produzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

