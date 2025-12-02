Subsonica celebrano 30 anni con Cieli su Torino 96-26
I Subsonica festeggiano il trentennale con “Cieli su Torino 96-26”: quattro live alle OGR e una settimana di eventi in città. TORINO – Dopo il ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano “Cieli su Torino 96-26”, un progetto speciale per celebrare i trent’anni di carriera. La band torinese sarà protagonista di quattro concerti alle OGR Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, accompagnati da una settimana di eventi diffusi in città nei luoghi iconici che hanno segnato la loro storia. I concerti e la mostra. Prodotti da Live Nation, gli appuntamenti live offriranno scalette diverse ogni sera, con brani storici e nuove produzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
++ Subsonica, 4 concerti a Torino per il trentennale ++ Quattro speciali appuntamenti alle OGR Torino celebrano i trent’anni dei Subsonica il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026. Ogni biglietto include l’ingresso a una mostra antologica nel Duomo delle OGR dedica - facebook.com Vai su Facebook
#Subsonica celebrano 30 anni di #musica tornando dove tutto è iniziato: nella loro #Torino Scopri le date e dove acquistare i biglietti torinocronaca.it/news/tempo-lib… Vai su X
Subsonica celebrano 30 anni con “Cieli su Torino 96-26” - 26”: quattro live alle OGR e una settimana di eventi in città ... Lo riporta lopinionista.it
“Cieli su Torino 96-26”, Subsonica annunciano quattro concerti speciali per i loro 30 anni di carriera - Quattro concerti imperdibili e una settimana di eventi sotto il cielo della loro Torino, i Subsonica celebrano i loro primi trent'anni di carriera dove tutto è iniziato: "La nostra storia è inseparabi ... Da deejay.it
I Subsonica festeggiano 30 anni di carriera e annunciano quattro date speciali - Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo “Radio Mogadiscio”, i Subsonica annunciano oggi CIELI SU TORINO 96- Segnala varesenews.it
Cieli su Torino, 4 concerti speciali per i 30 anni dei Subsonica - 26' ovvero Quattro speciali appuntamenti live alle Ogr Torino per celebrare il trentennale di carriera il 31 marzo e l'1, 3 e 4 aprile 2026: le annunciano i Subsonica dopo il ritor ... Lo riporta ansa.it
SUBSONICA: quattro concerti esclusivi a Torino e una serie di eventi per festeggiare i 30 anni di carriera - Dopo il recente ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano CIELI SU TORINO 96- Lo riporta impattosonoro.it
"Cieli su Torino 96-26", quattro concerti speciali per i trent'anni dei Subsonica - Prevista anche una mostra antologica dedicata al gruppo e altre iniziative in città ... Segnala rainews.it