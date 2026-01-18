Spettacolo assicurato al Verdi, tappa di 'Splendida d'Italia' e si celebrano i 30 anni di carriera del sosia di Vasco.

Giovedì 29 gennaio, al Teatro Verdi, si svolgerà un evento speciale nell’ambito di 'Splendida d’Italia', celebrando i 30 anni di carriera del sosia di Vasco Rossi. La serata offrirà un doppio spettacolo, garantendo un’esperienza coinvolgente e di qualità. Un’occasione per ascoltare buona musica e apprezzare un’artista che da tre decenni si dedica con passione a questa professione.

Si svolgerà sia la seconda selezione del tour invernale Emilia Romagna di "Splendida d'Italia", con la sfilata delle ragazze e gli interventi relativi alla sensibilizzazione verso il tema del femminicidio, che i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Dino Moroni, sosia di Vasco Rossi Giovedì 29 gennaio al Teatro Verdi si terrà una serata d'eccezione con spettacolo assicurato. Anzi si tratterà di uno spettacolo doppio. Si svolgerà sia la seconda selezione del tour invernale Emilia Romagna di "Splendida d'Italia", con la sfilata delle ragazze e gli interventi relativi alla sensibilizzazione verso il tema del femminicidio, che i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Dino Moroni, sosia di Vasco Rossi vincitore di "Re per una notte" e amico fedele del concorso "Splendida d'Italia". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

