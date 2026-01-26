I principali social media, tra cui TikTok, Instagram e YouTube, si preparano ad affrontare un processo che si terrà la prossima settimana. Le accuse puntano il dito contro queste piattaforme, che sarebbero state progettate per creare dipendenza tra gli utenti. L’evento rappresenta un momento importante per analizzare il ruolo di queste piattaforme nella società e le responsabilità legate alla loro progettazione e gestione.

I colossi dei social network che controllano piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube affronteranno un processo che partirà la prossima settimana. L’accusa è quella di aver creato dipendenza e danni psicologici agli utenti più giovani. Tra gli aspetti più seguiti del processo c'è la lista dei possibili testimoni chiamati a depositare, come Mark Zuckerberg e Adam Mosseri Un video, un altro e uno ancora e sono ore sui social media che passano senza accorgersene. È da questa “abitudine” quotidiana, apparentemente innocua, che parte negli Stati Uniti una delle battaglie legali più delicate e rivoluzionarie degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, i social media sotto processo: “Progettati per creare dipendenza”

Leggi anche: Il Parlamento Ue chiede di vietare i social media sotto i 16 anni: «Proteggiamo i bambini da piattaforme che creano dipendenza»

Leggi anche: Bambini e dipendenza tecnologica: oltre 100 iscritti per "Social media: istruzioni per l'uso"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: TikTok resta in America: Trump annuncia l’accordo sulla cessione del ramo Usa del social media cinese; In arrivo W Social, la risposta europea a X e alla propaganda statunitense; USA e Big Tech all’attacco: perché il Kosa rischia di arenarsi; TikTok, annunciata cessione attività Usa e nascita di nuova joint venture.

Il 40,7% degli 11­-13enni in Italia usa i social mediaLe rilevazioni sugli adolescenti di 11, 13 e 15 anni, mostrano che il 13,5% del campione fa un uso problematico dei social media e il 24% dei videogiochi. Si abbassa l’età delle vittime di adescamento ... vita.it

Elezioni Usa e social media: le misure adottate dalle Big Tech a tutela del votoLe elezioni americane sono uno degli ultimi appuntamenti con il voto per questo 2024, anno più elettorale di sempre con oltre 2 miliardi di persone chiamate a esprimersi in 76 paesi nel mondo. rainews.it

Buona serata da #Enjoy: il social media team torna online domani mattina alle 9:00 x.com

Con il suo ultimo sfogo sui social media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inasprito la faida con il canadese Mark Carney. Il Canada starebbe lavorando ad accordi commerciali con la Cina e il presidente Usa non è d'accordo https://l.euronew facebook