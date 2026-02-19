I Sacramento Kings sono un disastro
I Sacramento Kings hanno iniziato una lunga serie di sconfitte, peggiorando la loro stagione. Le ultime partite hanno evidenziato problemi in attacco e difesa, causando sconforto tra i tifosi. La squadra sembra smarrita, con numerosi errori nelle giocate fondamentali. La perdita di alcuni giocatori chiave ha influenzato le prestazioni complessive. La crisi si riflette anche sulla classifica, dove i Kings occupano le ultime posizioni. La campagna di recupero sembra lontana, e i problemi restano irrisolti.
Quand’è che tutto ha iniziato ad andare storto? Per i Sacramento Kings la risposta è pure troppo facile. È il 28 aprile 2023, la sirena canta al Chase Center di San Francisco, i Kings battono 118-99 i favoriti Golden State Warriors e forzano gara-7, da giocare in casa. L’occasione per chiudere la prima vittoria in una serie da tanti anni, così tanti che l’ultima serie vinta era stata contro i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki e STEVE NASH, per poi fermarsi in semifinale di Conference contro i Minnesota Timberwolves di Kevin Garnett. Era il 200304, tempo due anni e sarebbe iniziata la “secca” più lunga di playoff della storia dei quattro sport americani, terminata proprio nel 2022-2023 e sotto la guida di Mike Brown e con in campo Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Ja Morant, trattativa difficile con i Sacramento KingsJa Morant si presenta difficile da scambiare.
Domantas Sabonis chiude la stagione: un duro colpo per i Sacramento KingsDomantas Sabonis si ferma prima del previsto a causa di un infortunio, causando un grave problema per i Sacramento Kings.
Sacramento Kings, tanking non voluto ma ultimo posto in classificaCon la sconfitta per 121-93 di mercoledì contro i Jazz, i Kings hanno raggiunto la loro più lunga striscia negativa nella storia della franchigia, scrive Jason ... pianetabasket.com
I Kings assicurano Dylan Cardwell con un contratto quadriennaleI Sacramento Kings hanno messo sotto contratto Dylan Cardwell con un accordo di quattro anni, come riportato da Shams Charania. Le prime due stagioni sono completamente garantite, segno che ... pianetabasket.com
Tegola Sacramento Kings: stagione finita per Domantas Sabonis @Sportando x.com
