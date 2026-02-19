i sacramento kings sono un disastro

I Sacramento Kings hanno iniziato una lunga serie di sconfitte, peggiorando la loro stagione. Le ultime partite hanno evidenziato problemi in attacco e difesa, causando sconforto tra i tifosi. La squadra sembra smarrita, con numerosi errori nelle giocate fondamentali. La perdita di alcuni giocatori chiave ha influenzato le prestazioni complessive. La crisi si riflette anche sulla classifica, dove i Kings occupano le ultime posizioni. La campagna di recupero sembra lontana, e i problemi restano irrisolti.

Quand’è che tutto ha iniziato ad andare storto? Per i Sacramento Kings la risposta è pure troppo facile. È il 28 aprile 2023, la sirena canta al Chase Center di San Francisco, i Kings battono 118-99 i favoriti Golden State Warriors e forzano gara-7, da giocare in casa. L’occasione per chiudere la prima vittoria in una serie da tanti anni, così tanti che l’ultima serie vinta era stata contro i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki e STEVE NASH, per poi fermarsi in semifinale di Conference contro i Minnesota Timberwolves di Kevin Garnett. Era il 200304, tempo due anni e sarebbe iniziata la “secca” più lunga di playoff della storia dei quattro sport americani, terminata proprio nel 2022-2023 e sotto la guida di Mike Brown e con in campo Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Ja Morant, trattativa difficile con i Sacramento KingsJa Morant si presenta difficile da scambiare.

Domantas Sabonis chiude la stagione: un duro colpo per i Sacramento KingsDomantas Sabonis si ferma prima del previsto a causa di un infortunio, causando un grave problema per i Sacramento Kings.

