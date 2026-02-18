Domantas Sabonis chiude la stagione | un duro colpo per i Sacramento Kings

Domantas Sabonis si ferma prima del previsto a causa di un infortunio, causando un grave problema per i Sacramento Kings. Il giocatore, che aveva portato energia e punti alla squadra, ha subito un intervento al ginocchio durante l’ultima partita. La sua assenza si farà sentire nelle prossime settimane, complicando le strategie del team in vista dei playoff. I dirigenti stanno valutando le prossime mosse per coprire questa perdita importante. La stagione dei Kings rischia di cambiare drasticamente con questa notizia.

Una notizia pesante per i Sacramento Kings riguarda Domantas Sabonis, pilastro della squadra, costretto a chiudere anzitempo la stagione a causa di un intervento al ginocchio sinistro. L'atleta aveva affrontato l'infortunio con un percorso di riabilitazione, cercando di restare in campo, ma la situazione ha reso necessaria l'operazione nella mattinata di mercoledì. Sabonis si è sottoposto a un intervento chirurgico per riparare una lesione al menisco del ginocchio sinistro. La gestione dell'infortunio è stata complessa nelle settimane precedenti, con tentativi di riabilitazione mirati a mantenere Sabonis disponibile, ma alla fine l'operazione si è rivelata necessaria per risolvere definitivamente la problematica.