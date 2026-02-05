Ja Morant trattativa difficile con i Sacramento Kings
Ja Morant si presenta difficile da scambiare. I Kings stanno cercando di capire come muoversi, ma le trattative sono complicate. La situazione resta incerta, e ancora nessuna proposta concreta è arrivata sul tavolo. Intanto, il giocatore si trova a Sacramento per una serata di incontri e valutazioni.
Il mercato di Ja Morant resta segnato da limitazioni evidenti, nonostante la concomitanza temporale che lo vede protagonista a Sacramento durante una serata in cui i Memphis Grizzlies affrontano i Sacramento Kings. Le trattative potenziali dipendono dall’equilibrio tra draft capital che le parti considerano scambiabile e la gestione di contratti onerosi. Le dinamiche tra le squadre appaiono distinte: i Kings non sembrano spingere per l’acquisizione di Morant, mentre i Grizzlies valutano soluzioni che prevedano asset futuri di rilievo. Le preoccupazioni interne su fit e chimica di spogliatoio in Sacramento aggiungono un ulteriore freno alla discussione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
